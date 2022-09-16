Anasayfa Video Galeriler Gündem Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ''Yerli ve Milli Eskobar'' gerginliği! Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ''Yerli ve Milli Eskobar'' gerginliği! 16 Eylül 2022 Cuma Saat: 13:00 Zafer Partisi Genel Merkezine asılan ‘Yerli ve Milli Eskobar’ afişini polis bu gece kaldırmak istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6324493abbacac7be851a943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT otobüsünde ''ayağıma bastın'' dehşeti; bıçağını çekip saldırdı! Kadın gazeteciye canlı yayında iğrenç taciz! PKK'nın ''çocuk avcısı'' genç kızı kaçırırken suçüstü yakalandı! ''Gelecek'' geldi: Dünyanın ilk uçan bisikleti tanıtıldı! Uçuşu nefes kesti Memleketinde tapulu arazisi var diye sevinen gurbetçi hayatının şokunu yaşadı İstanbul'da özel okulda ilginç olay: Belgeyi aldı, parayı ödemeden kaçtı! İstanbul'da ünlü restoranda ''masa silme'' kavgası kamerada Ev hapsi kaldırılan Gülşen günler sonra ilk kez görüntülendi Sokak ortasında çekip vurdu! Korkunç cinayet kamerada