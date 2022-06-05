Zafer Partisi lideri Özdağ'dan AK Parti iktidarına: ''Soygun düzeniniz yetmedi mi?''

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine ait araştırma çiftliğinin TOKİ'ye verilmesini protesto ederek "Buralara inşaatlar dikip yarın onu mu yiyeceksiniz? Bu millete yaptığınız kötülük yetmedi mi? Soygun düzeniniz yetmedi mi? Batan geminin malları mantığıyla şimdi son bir vurgunu vurup gitmeye mi hazırlanıyorsunuz?" diye...

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