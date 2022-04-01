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  4. Zafer Partisi lideri Özdağ'dan canlı yayına damga vuran çıkış

Zafer Partisi lideri Özdağ'dan canlı yayına damga vuran çıkış

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Tele1 ekranlarında gazeteci Enver Aysever'in konuğu oldu. İkilinin canlı yayındaki diyalogları gündem oldu.

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