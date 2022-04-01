Anasayfa Video Galeriler Gündem Zafer Partisi lideri Özdağ'dan canlı yayına damga vuran çıkış Zafer Partisi lideri Özdağ'dan canlı yayına damga vuran çıkış 01 Nisan 2022 Cuma Saat: 08:05 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Tele1 ekranlarında gazeteci Enver Aysever'in konuğu oldu. İkilinin canlı yayındaki diyalogları gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6246880d5e10ed0544456ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beren Saat: Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan... Bir ilimiz gece yarısı kabusu yaşadı! Peş peşe patlamalarla ortalık savaş alanına döndü Sokak ortasında linç ettiler! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı Rus ordusu lazer güdümlü füze ile vurdu Rumelihisarüstü - Aşiyan Füniküler Treni'ni İmamoğlu raylarla buluştu Bahar Candan'ın Murat Boz açıklaması olay oldu Kafede spor hocasına kanlı infaz ''FETÖ'nün süpürgesi''nden dolar fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği kadın çiftçi