Anasayfa Video Galeriler Gündem Zam yağmuru sonrası Türk işi Fred Çakmaktaşlar trafikte! Yabba-dabba doo! Zam yağmuru sonrası Türk işi Fred Çakmaktaşlar trafikte! Yabba-dabba doo! 14 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 10:35 Benzin ve motorine yağmur gibi yağan zamlara dikkat çekmek isteyen CHP'li gençler, efsane çizgi film Taş Devri'nde Fred Çakmaktaş karakterinin otomobiliyle trafiğe çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620a0644f16a1c58640feab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Merve Boluğur'un seksi dansı sosyal medyayı salladı Lerzan Mutlu derin dekoltesiyle, dekolte sınırını yıkıp geçti Hakkari'de Eren Kış-25 Operasyonu başlatıldı İstanbul'da korkunç kaza! Kağıt gibi ezdi İstanbul'da polise meydan okumuşlardı; 26 tutuklama! Necati Şaşmaz yeni dizisini açıkladı İsyan ettiren zamlara ''tencereli, tavalı'' protesto BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik şöleninde şarkı söyledi Kırmızı ışıkta dehşet: 2 kadın öldürüldü!