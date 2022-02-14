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  4. Zam yağmuru sonrası Türk işi Fred Çakmaktaşlar trafikte! Yabba-dabba doo!

Zam yağmuru sonrası Türk işi Fred Çakmaktaşlar trafikte! Yabba-dabba doo!

Benzin ve motorine yağmur gibi yağan zamlara dikkat çekmek isteyen CHP'li gençler, efsane çizgi film Taş Devri'nde Fred Çakmaktaş karakterinin otomobiliyle trafiğe çıktı.

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