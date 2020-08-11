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  3. 11 Ağustos 2020 09:15

Zaman gazetesi binasi adliye oluyor

İstanbul Yenibosna'da bulunan FETÖ'nün eski Zaman gazetesi binası, Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası oluyor. Binaya 'Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası' tabelası asıldı.

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