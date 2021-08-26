Anasayfa Video Galeriler Gündem Zamlara isyan eden vatandaş eline mikrofon alıp sokağa indi ve... Zamlara isyan eden vatandaş eline mikrofon alıp sokağa indi ve... 26 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 14:11 Ağrı’da bir vatandaş, şehrin merkezinde mikrofonu eline alıp zamlara bu sözlerle isyan etti: “Zam üstüne zam geliyor. Sesimizi duyun artık. Bu devlet nerede? Her gün zam.” Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612776e96c96c403db660b53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cenazesine katılamamıştı... Böyle veda etti Ankara'da bir garip olay! Mahalleli ''aslanlara'' savaş açtı Anneler babalar dikkat! TikTok'ta yine ''faciaya davet çıkaracak'' bir challenge! Afganistan'dan ilk asker kafilesi Türkiye'ye döndü Tüketiciler Derneği Başkanı Küçük'ten veli ve öğrencilere kritik uyarı Defne Samyeli'nin kırbaçlı ve yarı çıplak erkeklerle klibine ateş püskürdü Metrobüs yankesicisinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi Karantinada olmaları gerekirken, bakın nerede yakalandılar İstanbul'da oteldeki dehşet anlar! Böyle kurşun yağdırdı