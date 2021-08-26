  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Zamlara isyan eden vatandaş eline mikrofon alıp sokağa indi ve...

Zamlara isyan eden vatandaş eline mikrofon alıp sokağa indi ve...

Ağrı’da bir vatandaş, şehrin merkezinde mikrofonu eline alıp zamlara bu sözlerle isyan etti: “Zam üstüne zam geliyor. Sesimizi duyun artık. Bu devlet nerede? Her gün zam.”

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Cenazesine katılamamıştı... Böyle veda etti
Ankara'da bir garip olay! Mahalleli ''aslanlara'' savaş açtı
Anneler babalar dikkat! TikTok'ta yine ''faciaya davet çıkaracak'' bir challenge!
Afganistan'dan ilk asker kafilesi Türkiye'ye döndü
Tüketiciler Derneği Başkanı Küçük'ten veli ve öğrencilere kritik uyarı
Defne Samyeli'nin kırbaçlı ve yarı çıplak erkeklerle klibine ateş püskürdü
Metrobüs yankesicisinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi
Karantinada olmaları gerekirken, bakın nerede yakalandılar
İstanbul'da oteldeki dehşet anlar! Böyle kurşun yağdırdı