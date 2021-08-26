Zamlara isyan eden vatandaş eline mikrofon alıp sokağa indi ve...

Ağrı’da bir vatandaş, şehrin merkezinde mikrofonu eline alıp zamlara bu sözlerle isyan etti: “Zam üstüne zam geliyor. Sesimizi duyun artık. Bu devlet nerede? Her gün zam.”

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