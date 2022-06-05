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  4. Zamlara sinirlenen Mustafa Sarıgül, elindeki kolayı fırlattı

Zamlara sinirlenen Mustafa Sarıgül, elindeki kolayı fırlattı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son çektiği TikTok videosu ile yine gündeme geldi.

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