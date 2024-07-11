Anasayfa Video Galeriler Gündem Zamlı bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı Zamlı bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı 11 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 12:51 Güncelleme: 11 Temmuz 2024 Perşembe 12:51 Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretinin 217 bin 871 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668fab23dec330f929007fa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da iş insanına silahlı saldırı anı kamerada Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler İstanbul'un yanı başında... Serinlemek isteyen soluğu yeşil cennette aldı Gaga Bulut uslanmıyor... Gözaltına alındı Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı Türkiye'nin en renkli tarlası: Hepsi el emeği göz nuru İstanbul'da makas atma kazası kamerada Adana'da parkta kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı