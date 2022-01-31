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Zamlı elektrik faturaları vatandaşı sokağa döktü!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektriğe yapılan zamma tepki gösteren vatandaşlar sokağa indi. Zamların geri alınmasını isteyen grup, dağıtım şirketinin önüne siyah çelenk bıraktı.

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