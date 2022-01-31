Anasayfa Video Galeriler Gündem Zamlı elektrik faturaları vatandaşı sokağa döktü! Zamlı elektrik faturaları vatandaşı sokağa döktü! 31 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 17:55 Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektriğe yapılan zamma tepki gösteren vatandaşlar sokağa indi. Zamların geri alınmasını isteyen grup, dağıtım şirketinin önüne siyah çelenk bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f7f87013424026827962a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trabzon'daki çocuğu izleyen Kılıçdaroğlu ne tepki verdi? CHP'li vekil anlattı Kutuplar değil Türkiye! Eskimo usulü balık avlıyorlar Elektrik akımına kapılan köpek öldü; sahibi gözyaşlarını tutamadı Scotty çalışanlarından eylem kararı Yeşim Salkım doğal gaz faturasına isyan etti: ''Kabustan filan mıyız?'' Kadıköy'de çocuklar hakları öğreniyor Bakkalda silahlı saldırı kamerada! İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza İstanbul'da sahte içkiden bir ölüm daha