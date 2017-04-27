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  3. 27 Nisan 2017 13:15

Zanlıların dehşete düşüren gasp anı güvenlik kamerasında

İstanbul polisi yaptığı operasyonla gasp çetesini çökertti. Zanlıların bir adamı yere yatırarak acımasızca yaptıkları gasp anı ise kameralara yansıdı.

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Elazığda minibüs alev alev yandı
Elazığda minibüs alev alev yandı
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Hassadan Suriyedeki PYD karakoluna top mermisi atışları sürüyor
Hassadan Suriyedeki PYD karakoluna top mermisi atışları sürüyor
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'İşin ruhunda bu var, bu parayı ödeyeceğiz'
'İşin ruhunda bu var, bu parayı ödeyeceğiz'
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Mermer üreticileri armatör firmalarıyla bir araya geldi
Mermer üreticileri armatör firmalarıyla bir araya geldi
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Çarptılar, araziye atıp kaçtılar
Çarptılar, araziye atıp kaçtılar
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Market hırsızı güvenlik kamerası sayesinde 45 dakikada yakalandı
Market hırsızı güvenlik kamerası sayesinde 45 dakikada yakalandı