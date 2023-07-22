Anasayfa Video Galeriler Gündem Zara'nın konserinde ilginç anlar! Bir anda üzerine fırladı Zara'nın konserinde ilginç anlar! Bir anda üzerine fırladı 22 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 13:30 Güncelleme: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 13:30 Ünlü şarkıcı Zara'nın, Kosova'da verdiği konserde ilginç anlar yaşandı. Üzerine çekirge konan şarkıcının yardımına görevliler koştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64bbafc29522027b3b75e793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da taksiciden kadın müşterisine dayak PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi Fenomen vücut geliştirme sporcusunun trajik ölümü! Halterin altında kaldı Kız kardeşinin kesik başıyla sokakta yürüdü İzmir Çeşme'de orman yangını! 1 kişi gözaltına alındı İneğin selfie merakı sosyal medyada gündem oldu İstanbul'da 3 katlı köşk alev alev yandı Türkiye'nin gizli cenneti İnceğiz Kanyonu turis akınına uğruyor