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  4. Zara'nın konserinde ilginç anlar! Bir anda üzerine fırladı

Zara'nın konserinde ilginç anlar! Bir anda üzerine fırladı

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Ünlü şarkıcı Zara'nın, Kosova'da verdiği konserde ilginç anlar yaşandı. Üzerine çekirge konan şarkıcının yardımına görevliler koştu.

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