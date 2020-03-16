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TÜRKİYE'DE 12 YENİ KORONAVİRÜS VAKASI DAHA!
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  3. 16 Mart 2020 08:35

Zaten bir siz eksiktiniz! Şimdi de karınca istilası...

Şubat ayında Afrika ve Asya'da görülen çekirge istilası büyük ses getirmişti. Dünya bu kez ise Umman'dan gelen görüntüleri konuşmaya başladı.

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