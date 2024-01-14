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  4. ''Zavadanak Bekir'' yerel seçimlerde aday oldu

''Zavadanak Bekir'' yerel seçimlerde aday oldu

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Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonrası İHA muhabirne yaptığı açıklamada ‘zavadanak çarptı’ ifadesiyle Türkiye’nin yüzünü güldüren Bekir Varol muhtar adayı olduğunu açıkladı.

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