Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Zavadanak Bekir'' yerel seçimlerde aday oldu ''Zavadanak Bekir'' yerel seçimlerde aday oldu 14 Ocak 2024 Pazar Saat: 22:50 Güncelleme: 14 Ocak 2024 Pazar 22:50 Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonrası İHA muhabirne yaptığı açıklamada ‘zavadanak çarptı’ ifadesiyle Türkiye’nin yüzünü güldüren Bekir Varol muhtar adayı olduğunu açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a43b0fb1a53d395007e563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rize'de ''Kış Yüzme Şenliği''nde buzla kaplı gölde yüzdüler Hakkari'de faciadan dönüldü MİT'ten Suriye'ye derin operasyon: 23 hedef imha edildi Şehit babasının kalbi acı haberlere dayanamadı İstanbul'da turistin şüpheli ölümü: 1 turist öldü, 1 turist hastanede Çocuk koğuşunda tehdit, işkence, cinsel istismar İstanbul'da vahşet: Dondurucudan çocuk cesedi çıktı 10 terörist daha etkisiz hale getirildi İstanbul'un Teksas'ında 3 kahvehaneye kurşun yağdırdılar