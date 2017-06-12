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  3. 12 Haziran 2017 13:45

Zehirlenen askerler taburcu edildi

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığına bağlı Pirinçlik 52'nci Bakım Merkez Komutanlığında dün akşam yemeği yedikten sonra rahatsızlanan ve zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırılan 39 asker, taburcu edildi.

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Teröristler böyle teslim oldu
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