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  3. 05 Aralık 2018 23:15

Zehirlenen ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk’tan açıklama

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sahnelediği oyun sırasında su yerine kimyasal madde içerek zehirlenen ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bodrum Heredot Kültür Merkezi’nde oynayacağı tiyatro oyunu öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Sumru Yavrucuk, yanlışlıkla kamyon şoförünün masaya koyduğu kimyasal maddeyi içerek zehirlendiğini ifade etti. "SAHNEDE...

Bilgin Pro
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