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Zeki Müren'in hatırası bu binada yaşıyor

Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Ahmetölen Mahallesi’nde bulunan ve Zeki Müren tarafından 1970 yılında yaptırılan okul binası, hala ayakta duruyor.

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