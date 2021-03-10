Anasayfa Video Galeriler Gündem Zeki Müren'in hatırası bu binada yaşıyor Zeki Müren'in hatırası bu binada yaşıyor 10 Mart 2021 Çarşamba Saat: 18:25 Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Ahmetölen Mahallesi’nde bulunan ve Zeki Müren tarafından 1970 yılında yaptırılan okul binası, hala ayakta duruyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6048e4f1b6d51c1eae34f563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kısıtlamayı delen alkollü sürücüyü bahaneleri kurtaramadı Karamollaoğlu İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atıldı Kenan Evren'in villasının yerine yaptırılan malikane satılıyor Usta sanatçı Rasim Öztekin'e son veda İşte İstanbul'un ''kırmızı alarm'' veren ilçesi Dünya bu kareyi konuşuyor: Rahibe diz çöküp yalvardı Kaçırdıkları kişiyi tehdit edip kameya aldılar!