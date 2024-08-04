Anasayfa Video Galeriler Gündem Zelenskiy ''başardık'' diyerek duyurdu: F-16'lar Ukrayna'da Zelenskiy ''başardık'' diyerek duyurdu: F-16'lar Ukrayna'da 04 Ağustos 2024 Pazar Saat: 22:06 Güncelleme: 04 Ağustos 2024 Pazar 22:06 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, F-16 savaş uçaklarının ülkesine ulaştığını doğrulayarak, "F-16'lar Ukrayna'da. Başardık" ifadelerini kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66afd1440ad1d8bd220d42e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elektrik hattı kazısında tarihi keşif Off-road tutkunları araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı Türkiye'nin 4 büyüklerini buluşturan forması depremzedeler için açık artırmada Manisa'da orman yangını çıktı CHP'li milletvekili Melih Meriç'in mitinginde silahlı saldırı paniği CHP'li milletvekili Melih Meriç'in mitinginde silahlı saldırı paniği Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü 8 terörist daha etkisiz hale getirildi TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha