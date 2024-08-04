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  4. Zelenskiy ''başardık'' diyerek duyurdu: F-16'lar Ukrayna'da

Zelenskiy ''başardık'' diyerek duyurdu: F-16'lar Ukrayna'da

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, F-16 savaş uçaklarının ülkesine ulaştığını doğrulayarak, "F-16'lar Ukrayna'da. Başardık" ifadelerini kullandı.

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