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BAKAN KOCA'DAN 2 İL İÇİN KRİTİK KORONAVİRÜS UYARISI!
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  3. 16 Ekim 2020 10:30

Zengin Suriyelileri haraca bağlayan çete çökertildi

Başkent Ankara'da zengin Suriyelileri haraca bağlayan çete, Ankara polisinin düzenlediği operasyonla çökertildi.

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