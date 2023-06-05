Anasayfa Video Galeriler Gündem Zerzevan Kalesi'nde yeni keşif: 3 bin yıllık gizem çözülüyor! Zerzevan Kalesi'nde yeni keşif: 3 bin yıllık gizem çözülüyor! 05 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 13:50 Güncelleme: 05 Haziran 2023 Pazartesi 13:50 Diyarbakır'da Roma'nın 3 bin yıllık garnizonu Zerzevan Kalesi'nin altında devasa yapılar tespit edildi. Yeni keşfin, Mithras Tapınağı’nın gizemine ulaşmak için büyük önem taşıdığı belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647dbdf11d0edb54b144f7a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsmail Saymaz: ''İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakması için tarih verdi!'' Zorla fuhuş davasında ''pes'' dedirten ifadeler Zarf çetesi iş başında! Ortalık savaş alanına döndü Türkiye'nin su üstündeki yeşil cennetinde bahar şöleni başladı Yabancı uyruklular partide Türk Lirası yaktı! Modifiye çılgınlığı sınır tanımıyor: Araç 250 bin TL, içindekiler 1.5 milyon TL! Vicdansızlar! Yine bir depremzedeyi dolandırdı Görevi devralan Hakan Fidan'dan ilk açıklama MasterChef All Star'ın tanıtımında sürpriz isimler! İşte yarışmacılar