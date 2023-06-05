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  4. Zerzevan Kalesi'nde yeni keşif: 3 bin yıllık gizem çözülüyor!

Zerzevan Kalesi'nde yeni keşif: 3 bin yıllık gizem çözülüyor!

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Diyarbakır'da Roma'nın 3 bin yıllık garnizonu Zerzevan Kalesi'nin altında devasa yapılar tespit edildi. Yeni keşfin, Mithras Tapınağı’nın gizemine ulaşmak için büyük önem taşıdığı belirtildi.

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