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  3. 17 Ocak 2020 12:50

Zeugma Mozaik Müzesi (Arşiv)

Zeugma Mozaik Müzesi'nde görev yapan arkeolog Merve Kaçmış'ın mobbing nedeniyle intihar ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında müze müdürü ile 2 uzman görevden uzaklaştırıldı.

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