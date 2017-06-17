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  3. 17 Haziran 2017 15:45

Zeybekçi: Şu ana kadar 71 uçak ile 5 bin ton gıda maddesi Katara ulaştı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, TİM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Katar'a 5 bin ton gıda maddesinin ulaştığını söyledi.

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