Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Zeynep'' Avrupa'yı yıktı geçti: 9 ölü ''Zeynep'' Avrupa'yı yıktı geçti: 9 ölü 19 Şubat 2022 Cumartesi Saat: 16:35 Almanların Zeynep adını verdiği Kasırga Avrupa'yı yıktı geçti. 9 kişinin ölümüne çok kişinin yaralanmasına neden olan fırtınanın hızı saatte 196 kilometreye ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6210f21b10e2551433623743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Duruşma salonu karıştı, eski sevgilisinin iç çamaşırlarını yüzüne fırlattı İstanbul'da Suriyeli ''şüpheli''nin üzerinden kemer şeklinde kılıç çıktı Başıboş köpek sürüsü 11 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı Mustafa Sarıgül'den Tarkan yorumu Türkiye ayakta! Netflix'te skandal Türkiye haritası Türkiye Müjdat Gezen'in ''maaşlı trol göndermesini'' konuşuyor Cübbeli Ahmet'ten de Tarkan ve Geççek yorumu Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var Tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 kişi yaralı