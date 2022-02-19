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''Zeynep'' Avrupa'yı yıktı geçti: 9 ölü

Almanların Zeynep adını verdiği Kasırga Avrupa'yı yıktı geçti. 9 kişinin ölümüne çok kişinin yaralanmasına neden olan fırtınanın hızı saatte 196 kilometreye ulaştı.

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