Anasayfa Video Galeriler Gündem Zeynep Bastık ile Edis'in yeni samimi dans görüntüleri olay oldu Zeynep Bastık ile Edis'in yeni samimi dans görüntüleri olay oldu 10 Temmuz 2022 Pazar Saat: 12:55 Zeynep Bastık ile Edis 2021 yılının en çok konuşulan magazin olaylarından olan dans videolarına yenisini ekledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62caa20dc09488190b4383e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da vatandaş eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı İstanbul'da yol gecekondunun üzerine çöktü Ankara'da sağanak sele neden oldu Yaşasın iyi insanlar ölmemiş! Bu görüntü Türkiye'de çekildi İstanbul'da evleri su bastı! Mahalleli evinde mahsur kaldı Bir kadın daha katledildi! Kıskanç sevgilisi onu asitle yaktı! Bayramda 7 aile birbirine girdi: 5’i ağır 54 yaralı İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi İlber Ortaylı'dan AK Partililere tokat gibi Mansur Yavaş yanıtı