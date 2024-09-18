Anasayfa Video Galeriler Gündem Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün dansı gündem oldu Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün dansı gündem oldu 18 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 19:30 Yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Edis'in Harbiye konserinde ettikleri dans ile dikkatleri üzerlerine çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66eb00353a5c52aae20cb983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilan Çıtak Tatlıses'in polis memuruyla tarıştığı görüntüler ortaya çıktı İstanbul Boğazı'ndan 392 metrelik bir dev geçti Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu İstanbul'da trafik magandalarından ''korna çaldın'' dayağı kamerada Mucit çiftçinin mühendis kıskandıran icadı Jandarma'ya yakalandı Bu Murat 124 bildiğiniz Murat 124'ler gibi değil... Afrika'da tren faciası: Çok sayıda yaralı var Bingöl'ün Yayladere ilçesi Miss Turkey 2024 birincisi Dr. İdil Bilgen'i bekliyor Yeni bir istilacımız daha oldu: Kuzey Kore'den İzmir'e kadar gelmiş