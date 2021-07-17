Anasayfa Video Galeriler Gündem Zeynep Casalini bayramda Redcet'te Zeynep Casalini bayramda Redcet'te 17 Temmuz 2021 Cumartesi Saat: 12:40 Redcet bayram sohbetleri ünlü sanatçı Zeynep Casali'ni ile başlıyor. Bayramda özel yaşamı, müzik kariyeri ve veganlığı üzerine Redcet soracak Zeynep Casalini cevaplayacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f2a59583c6b119811c1c57" allowfullscreen></iframe> Etiketler Zeynep Casalini bayramda Redcet'te BENZER VİDEOLAR CHP'li milletvekillerinden Prof. Dr. Haydar Baş'ın kabrine ziyaret Ünlü sanatçı ve usta makyöz Suzan Kardeş bayramda Redcet'te Büyük usta İlhan Şeşen bayramda Redcet'te Hatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altında Rize'de selin evi yıktığı an kamerada! Korkunç görüntü ''Bu yatır benim'' deyip içine girip yattı Kılıçdaroğlu: ''Suriyeli kardeşlerimizle helalleşeceğiz'' Erkan Petekkaya'yı kızdıran Acun Ilıcalı sorusu: ''O mikrofonu alır sana...'' Yeni evli çift sokak ortasında birbirine girdi! Neden düğün masrafları