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Zeynep Casalini bayramda Redcet'te

Redcet bayram sohbetleri ünlü sanatçı Zeynep Casali'ni ile başlıyor. Bayramda özel yaşamı, müzik kariyeri ve veganlığı üzerine Redcet soracak Zeynep Casalini cevaplayacak.

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Etiketler Zeynep Casalini bayramda Redcet'te
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