Zeynep’in cenazesi baba ocağında: "Canımızı kaybettik"
11 Ocak 2019 00:05
Zeynep’in cenazesi baba ocağında: "Canımızı kaybettik"
Ukrayna’nın Harkov kentinde arkadaşı Buket Yıldız ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Zeynep Hüsünbeyi’nin cenazesi, İzmir’deki baba evine getirildi. Ukrayna’da tıp öğrencisi iki Türk kızı Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22), bir hafta önce yaşadıkları evde öldürülmüştü. Hüsnü Can Ç., Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, genç kızların...