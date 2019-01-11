  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Ocak 2019 00:05

Zeynep’in cenazesi baba ocağında: "Canımızı kaybettik"

Ukrayna’nın Harkov kentinde arkadaşı Buket Yıldız ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Zeynep Hüsünbeyi’nin cenazesi, İzmir’deki baba evine getirildi. Ukrayna’da tıp öğrencisi iki Türk kızı Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22), bir hafta önce yaşadıkları evde öldürülmüştü. Hüsnü Can Ç., Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, genç kızların...

Bilgin Pro
Video Galeri
73 yaşındaki hasta ambulans helikopterle kurtarıldı
73 yaşındaki hasta ambulans helikopterle kurtarıldı
Video Galeri
Karlov suikastı davasında 1 sanık için yakalama kararı
Karlov suikastı davasında 1 sanık için yakalama kararı
Video Galeri
Dalgaların boyu 6 metreyi geçti
Dalgaların boyu 6 metreyi geçti
Video Galeri
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
İstanbul’da korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
İstanbul’da korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM