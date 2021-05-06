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Zeytinburnu'nda bina çöktü

Zeytinburnu'nda bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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