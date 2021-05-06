Anasayfa Video Galeriler Gündem Zeytinburnu'nda bina çöktü Zeytinburnu'nda bina çöktü 06 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 11:06 Zeytinburnu'nda bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6093a38425df89078b583073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zeytinburnu'nda binanın çökme anı kamerada Azeri spiker ''Bill Gates koyabilse önce avradına çip takar'' dedi kahkaha tufanı patladı! Teröristler İHA'dan kaçamadı! 2 hain öldürüldü! İşte plansız kapanmanın sonucu: Hepsi çöpe gitti! CHP'li vekil bu görüntüleri ''birilerinin bayram tatili hazırlığı başlamış'' diyerek paylaştı! Sadakatsiz Derin'i yıkan Asya itirafı 8 yıl sonra bir ilk! Mısır ile Türkiye arasında görüşme başladı A Haber, vatandaşla göz göre göre dalga geçti! Ablasını döven eniştesini bu sözlerden dolayı öldürmüş!