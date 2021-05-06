Anasayfa Video Galeriler Gündem Zeytinburnu'nda binanın çökme anı kamerada Zeytinburnu'nda binanın çökme anı kamerada 06 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 11:46 Zeytinburnu'nda bir süre önce boşaltılan bina çöktü. Binanın çöktüğü anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6093acdeba342564a00b2c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Azeri spiker ''Bill Gates koyabilse önce avradına çip takar'' dedi kahkaha tufanı patladı! Zeytinburnu'nda bina çöktü Teröristler İHA'dan kaçamadı! 2 hain öldürüldü! İşte plansız kapanmanın sonucu: Hepsi çöpe gitti! CHP'li vekil bu görüntüleri ''birilerinin bayram tatili hazırlığı başlamış'' diyerek paylaştı! Sadakatsiz Derin'i yıkan Asya itirafı 8 yıl sonra bir ilk! Mısır ile Türkiye arasında görüşme başladı A Haber, vatandaşla göz göre göre dalga geçti! Ablasını döven eniştesini bu sözlerden dolayı öldürmüş!