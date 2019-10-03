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  3. 03 Ekim 2019 21:05

Zihinsel engelli genç darp edildi

Diyarbakır'da yaşayan zihinsel engelli 16 yaşındaki genç, sokak ortasında üzerine su dökülerek darp edildi. Dehşet verici anlar böyle görüntülendi.

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