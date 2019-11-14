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  3. 14 Kasım 2019 21:10

Zihinsel engelli öğrenciyi tekme tokat dayak

Kayseri’de 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi’nde çekildiği iddia edilen görüntüde, oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli bir öğrenci, öğretmeni tarafından tekmelendikten sonra karga tulumba pencereden içeri alındı.

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