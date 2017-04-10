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  3. 10 Nisan 2017 20:50

Zikte aşireti evet diyecek

Bingöl’de 15 binden fazla nüfusa sahip olan Zikte aşiretinin lideri Kazım Ataoğlu, 16 Nisan referandumunda 'evet' diyeceklerini açıkladı.

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