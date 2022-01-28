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Zincir markette korkutan yangın

İstanbul Bahçelievler'de zincir market şubesinin elektrik hattında çıkan yangın paniğe neden oldu.

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