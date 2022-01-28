Anasayfa Video Galeriler Gündem Zincir markette korkutan yangın Zincir markette korkutan yangın 28 Ocak 2022 Cuma Saat: 13:45 İstanbul Bahçelievler'de zincir market şubesinin elektrik hattında çıkan yangın paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f3c94be78e9872251da1af" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsmet İnönü'nün notu ''Gizli Hazine''den çıktı! 86 yıl sonra bulundu Rusya'dan Ukrayna açıklaması: ''Savaş olmayacak'' Ece Erken korkunç cinayet sonrası ilk kez görüntülendi Erzurum'da üçüncü çığ! Çok sayıda kişi mahsur kaldı Gazeteci yazarı İsmail Çetin: ''Atatürk Peygamber soyundan geliyor'' İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya ''dedikodu'' yanıtı Medipol Başakşehir Salih Uçan'ı açıkladı Esra Erol canlı yayında çılgına döndü Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı