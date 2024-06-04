Zincir markette küflü sucuk skandalı

Bilecik'te Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde alışveriş yapan bir vatandaş küflü sucuğu görünce hayrete düştü ve o anları kayıt altına aldı.

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