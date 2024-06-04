Anasayfa Video Galeriler Gündem Zincir markette küflü sucuk skandalı Zincir markette küflü sucuk skandalı 04 Haziran 2024 Salı Saat: 16:01 Güncelleme: 04 Haziran 2024 Salı 16:01 Bilecik'te Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde alışveriş yapan bir vatandaş küflü sucuğu görünce hayrete düştü ve o anları kayıt altına aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665f100f25c861d04a04b8c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilde daha orman yangını İstanbullular boğazın serin sularına atladı Böylesi ilk kez görüldü: Türkiye'de ''yeşil'' hortum kamerada 2 evladımızın şehit düştüğü kazada uçağın düşme anı kamerada Bursa'da orman yangını: Yeşil Bursa yanıyor Denizde turuncu renk istilası Tekirdağ’da 3 milyarlık doğal gaz rezervi bulundu Zonguldak'ta maden ocağında göçük: İşçiler mahsur kaldı Tarlada insana ait kemikler bulundu