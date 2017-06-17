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  3. 17 Haziran 2017 08:45

Zincirleme kamyon kazasında sıkışan sürücü kurtarıldı

Şanlıurfa’da polis uygulama noktasını görüp duran kamyona arkadan gelen iki kamyonun daha çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında sürücülerden biri itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonrası sıkıştığı yerden ağır yaralı kurtarıldı.

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