Zincirleme kazada otomobil ve tır Kızılırmak’a düştü
12 Ekim 2018 09:25
Zincirleme kazada otomobil ve tır Kızılırmak’a düştü
Kayseri’de zincirleme kaza sonrası bir otomobil ve tır yaklaşık 15 metre yükseklikten Kızılırmak’a düşerken kazada 7 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolunun 30. kilometresinde 38 ADU 077 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Kızılırmak’a düştü. Otomobilin ırmağa düştüğünü gören 51 ER 078 plakalı pikap ile 38 DK 790...