  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Ekim 2018 09:25

Zincirleme kazada otomobil ve tır Kızılırmak’a düştü

Kayseri’de zincirleme kaza sonrası bir otomobil ve tır yaklaşık 15 metre yükseklikten Kızılırmak’a düşerken kazada 7 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolunun 30. kilometresinde 38 ADU 077 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Kızılırmak’a düştü. Otomobilin ırmağa düştüğünü gören 51 ER 078 plakalı pikap ile 38 DK 790...

Bilgin Pro
Video Galeri
İzmir'de eşcinsel düğünü ! Sosyal medya çalkalandı
İzmir'de eşcinsel düğünü ! Sosyal medya çalkalandı
Video Galeri
Brunson’ın eşi ve ABD Maslahatgüzarı duruşma salonunda
Brunson’ın eşi ve ABD Maslahatgüzarı duruşma salonunda
Video Galeri
Kart kopyalama cihazı yerleştirirken suçüstü yakalandı
Kart kopyalama cihazı yerleştirirken suçüstü yakalandı
Video Galeri
Silivri’de sahil yolu sular altında kaldı
Silivri’de sahil yolu sular altında kaldı
Video Galeri
Polislerin sahte içki operasyonu nefes kesti
Polislerin sahte içki operasyonu nefes kesti
Video Galeri
Köprüde ölüme meydan okuyan gençlerin yolculuğu
Köprüde ölüme meydan okuyan gençlerin yolculuğu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM