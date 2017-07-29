  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Temmuz 2017 16:45

Zincirlikuyuda korkunç kaza: 1 ölü

E-5 Karayolu Zincirlikuyu mevkiinde bir araç yayaya çarptı. Aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Video Galeri
Antalyada bir gencin ölümüyle ilgili uyuşturucu satıcısı 3 kişi yakalandı
Antalyada bir gencin ölümüyle ilgili uyuşturucu satıcısı 3 kişi yakalandı
Video Galeri
Erzurumda rehine krizi
Erzurumda rehine krizi
Video Galeri
İnternetten tanıştığı kadınları dolandıran suç makinesi adliyeye sevk edildi
İnternetten tanıştığı kadınları dolandıran suç makinesi adliyeye sevk edildi
Video Galeri
Yastıktan düşen 8 aylık bebek öldü
Yastıktan düşen 8 aylık bebek öldü
Video Galeri
Çocuklar tazyikli suyla serinledi
Çocuklar tazyikli suyla serinledi
Video Galeri
Abdülkadir Selvi: ''FETÖ'cü icat etmenin gereği yok''
Abdülkadir Selvi: ''FETÖ'cü icat etmenin gereği yok''
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM