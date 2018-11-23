Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
23 Kasım 2018 16:30
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan kamışlı TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu’nda...