Anasayfa Video Galeriler Gündem Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu 23 Aralık 2022 Cuma Saat: 14:00 Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a58a50a58425632f3f6117" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon RTÜK'ü protesto etmek için canlı yayına maskeyle çıktı Erdoğan'dan ''yargıda reform'' mesajı Onlar AFAD'ın melekleri! Nefesleri kestiler İstanbul'da vahşet! 8 kişi tarafından dövülerek öldürüldü ''Artık yeter'' deyip İstanbul'u terk etti; kendi işinin patronu oldu Hakan Ural canlı yayında fena faka bastı! Önce eleştirdi sonra farketti Kütahya'daki antik kentte 2 bin yıllık keşif! Kısmetse Olur Cansel Çördük bu sefer ''Noel anne'' olup yatağa girdi