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Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

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