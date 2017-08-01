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  3. 01 Ağustos 2017 08:45

Zirai ilaç ile binlerce arıyı telef ettiler

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde 20 kovanda bulunan yaklaşık bir milyon arı, tarım ilacı ile zehirlenerek telef oldu.

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Uyuşturucu bağımlıları mahalleliyi canından bezdirdi
Uyuşturucu bağımlıları mahalleliyi canından bezdirdi
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Likya Yolunda kaybolan 3 üniversiteli kurtarıldı
Likya Yolunda kaybolan 3 üniversiteli kurtarıldı
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Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı : 1i ağır 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı : 1i ağır 3 yaralı
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Kızgın boğanın tekmeleri rodeocuyu öldürdü
Kızgın boğanın tekmeleri rodeocuyu öldürdü
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Çaldıranda sel
Çaldıranda sel
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Pence Gürcistanda
Pence Gürcistanda
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