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Zırhlı otomobildeki gizli bölme şoke etti

İstanbul Beşiktaş'ta, şüphe üzerine durdurulan zırhlı otomobilin mıknatısla açılan gizli bölmesinde ruhsatsız tabanca ve bir miktar kokain bulundu.

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