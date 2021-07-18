Anasayfa Video Galeriler Gündem Zırhlı otomobildeki gizli bölme şoke etti Zırhlı otomobildeki gizli bölme şoke etti 18 Temmuz 2021 Pazar Saat: 12:50 İstanbul Beşiktaş'ta, şüphe üzerine durdurulan zırhlı otomobilin mıknatısla açılan gizli bölmesinde ruhsatsız tabanca ve bir miktar kokain bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f3f95e55d89337565c7107" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akın akın geldiler! Tatil cennetine 75 bin araç giriş yaptı İstanbul'da iğrenç olay! Çocuk tacizcisine meydan dayağı Beslediği keçisiyle böyle pazarlık yaptı CHP'li milletvekillerinden Prof. Dr. Haydar Baş'ın kabrine ziyaret Ünlü sanatçı ve usta makyöz Suzan Kardeş bayramda Redcet'te Büyük usta İlhan Şeşen bayramda Redcet'te Zeynep Casalini bayramda Redcet'te Hatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altında Rize'de selin evi yıktığı an kamerada! Korkunç görüntü