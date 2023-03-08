Anasayfa Video Galeriler Gündem Zirvedeki kabus! Depremler bin 400 metrelik dağı böyle yarıp geçti Zirvedeki kabus! Depremler bin 400 metrelik dağı böyle yarıp geçti 08 Mart 2023 Çarşamba Saat: 14:15 Güncelleme: 08 Mart 2023 Çarşamba 14:15 Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da bin 400 rakımlı dağda oluşan dev yarıklar görenleri ürkütüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64086e4fb644df0f6471f7b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkutan manzara! Duvardan çıkanlara inanamayacaksınız Deprem sonrası göç hazırlığı yapanlara kötü haber Kılıçdaroğlu'nun tabağındaki eti çocuğa verdiği görüntüler yeniden gündemde ''Emeklilik reformu'' Fransızları sokağa döktü! Sokaklar savaş alanına döndü Apple'dan iPhone sürprizi! Renk renk iPhone iddiası gerçek çıktı Çadır kentte kadınlara 8 Mart sürprizi Türkiye'nin yeşil cenneti, adım adım cehenneme dönüyor! Kritik uyarı geldi İşte Marmara Denizi'ndeki fayın karaya çıktığı nokta ''Elinin hamuruyla yapamazsın'' diyenlere tokat gibi bir yanıt verdi