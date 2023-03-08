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  4. Zirvedeki kabus! Depremler bin 400 metrelik dağı böyle yarıp geçti

Zirvedeki kabus! Depremler bin 400 metrelik dağı böyle yarıp geçti

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da bin 400 rakımlı dağda oluşan dev yarıklar görenleri ürkütüyor.

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