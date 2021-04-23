Anasayfa Video Galeriler Gündem Zonguldak Valisi, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanları uyardı Zonguldak Valisi, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanları uyardı 23 Nisan 2021 Cuma Saat: 16:26 Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, bazı iş kollarına verilen fırsatların amaçları dışında kullanıldığını ifade ederek kısıtlamadan muaf olanları uyardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6082caef93cb3b51b84e7313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tribünden atlayan köpek yarışı birinci bitirdi! Tribünden atlayan köpek yarışı birinci bitirdi! Yatak odasında yakaladığı gelini ve komşusunu öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı Salgının merkezi Hindistan'da ölüler sokaklarda yakılıyor 23 Nisan'da sahilleri turistler doldurdu! NASA, SpaceX ile uzaya 4 astronot gönderdi İstanbul'un gökdelenleri Türk bayraklarıyla donatıldı Sokak röportajında hem ağladı hem de ağlattı! ATV'li genç kızın yüreklere ağızlara getiren kazası kamerada!