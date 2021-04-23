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Zonguldak Valisi, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanları uyardı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, bazı iş kollarına verilen fırsatların amaçları dışında kullanıldığını ifade ederek kısıtlamadan muaf olanları uyardı.

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