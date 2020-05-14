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  3. 14 Mayıs 2020 18:10

Zonguldak'ta 3 yeni vaka tespit edildi 

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın 11 Mayıs günü kentte hiç vaka görülmediğini bildiren açıklamasından sonra kentte, son 3 günde 3 koronavirüs vakası tespit edildi.

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