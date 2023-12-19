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  4. Zonguldak'ta batan gemi böyle görüntülendi

Zonguldak'ta batan gemi böyle görüntülendi

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Zonguldak'ta batan geminin su altındaki görüntüleri ortaya çıktı. Geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları ise 31'inci gününde devam ediyor.

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