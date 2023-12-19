Anasayfa Video Galeriler Gündem Zonguldak'ta batan gemi böyle görüntülendi Zonguldak'ta batan gemi böyle görüntülendi 19 Aralık 2023 Salı Saat: 16:55 Güncelleme: 19 Aralık 2023 Salı 16:55 Zonguldak'ta batan geminin su altındaki görüntüleri ortaya çıktı. Geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları ise 31'inci gününde devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6581a0dcdf6f1692a90e1cc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O Türkiye'nin yaşayan kaybı: 75 yıldır kendisini arıyor! Bağdat Caddesi'nin ''bikinili mankeni'' hakkında karar verildi Sibirya değil, Türkiye! Soğuktan nehir böyle dondu Erik ve kirazın fiyatı çeyrek altınla yarışıyor Genel af mı geliyor? Adalet Bakanı açıkladı Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü 6,2'lik depremde ölü sayısı artıyor; bölgeden ilk görüntüler geldi Polisin durdurduğu ambulans uyuşturucu kargosu çıktı Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil, TIR'a çarptı