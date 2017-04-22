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  3. 22 Nisan 2017 21:15

Zonguldakta feci kaza

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde minibüs 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

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Amatör maçta arbede: 1 polis yaralandı
Amatör maçta arbede: 1 polis yaralandı
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Uçak, toprak zemine saplandı
Uçak, toprak zemine saplandı
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Mısır askerlerinden sivil katliamı
Mısır askerlerinden sivil katliamı
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Geleceğin Balık Adamları Arnavutköy’de Yarıştı
Geleceğin Balık Adamları Arnavutköy’de Yarıştı
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Otomobil iş yerine girdi, yaya son anda kurtuldu
Otomobil iş yerine girdi, yaya son anda kurtuldu
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23 Nisan çocukların bayramı
23 Nisan çocukların bayramı