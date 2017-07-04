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  3. 04 Temmuz 2017 12:15

Zonguldakta FETÖden 6 şüpheli adliyede

Zonguldak'ta, FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Paraşütçünün ağaçlara çakılması anbean görüntülendi
Paraşütçünün ağaçlara çakılması anbean görüntülendi
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Köy hayatını, şehir yaşamına tercih etti
Köy hayatını, şehir yaşamına tercih etti
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Ölüme meydan okudular
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