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  4. Zonguldak'ta maden ocağında göçük: İşçiler mahsur kaldı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: İşçiler mahsur kaldı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden birinin çıkarıldığı öğrenildi.

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