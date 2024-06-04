Anasayfa Video Galeriler Gündem Zonguldak'ta maden ocağında göçük: İşçiler mahsur kaldı Zonguldak'ta maden ocağında göçük: İşçiler mahsur kaldı 04 Haziran 2024 Salı Saat: 13:56 Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden birinin çıkarıldığı öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665ef2c9212c0c11a60425f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarlada insana ait kemikler bulundu Tersanede yangın paniği: 4 mürettebat hastanelik oldu Marmara'nın tatil cennetinde isyan ettiren manzara Bir kirpiyi takip eden çoban Türkiye'nin 30 milyon yıllık sırrını ortaya çıkardı Hasta yakınından doktoru darp kamerada Kozmetik indirimdeki kavgada çılgına dönen kadın konuştu İstanbul'da 4 katlı binada çökme: 11 daire tahliye edildi Kayseri'deki uçak kazasından kötü haber: 2 evladımız şehit düştü Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı polise takıldı