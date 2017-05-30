  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Mayıs 2017 23:45

Zonguldakta maden ocağında göçük

Zonguldak’ın Gelik beldesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 maden işçisi göçük altında kaldı.

Video Galeri
Tuncelide trafik kazası: 5 kişi yaralandı, 50 hayvan telef oldu
Tuncelide trafik kazası: 5 kişi yaralandı, 50 hayvan telef oldu
Video Galeri
15 bin kişi Fatih caminin avlusunda iftar için buluştu
15 bin kişi Fatih caminin avlusunda iftar için buluştu
Video Galeri
İftar saatini beklerken silahla vuruldu
İftar saatini beklerken silahla vuruldu
Video Galeri
Kadir Demirel, son yolculuğuna uğurlandı
Kadir Demirel, son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
British Airwaysde uçuşlar normale döndü
British Airwaysde uçuşlar normale döndü
Video Galeri
Hatun Sürücü davasında kardeşlere beraat kararı
Hatun Sürücü davasında kardeşlere beraat kararı