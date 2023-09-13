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Zonguldak’ta maden ocağında göçük

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ye ait Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ekibi sevk edilirken göçük altında kaldığı belirtilen işçileri arama çalışmaları sürüyor.

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