Anasayfa Video Galeriler Gündem Zonguldak’ta maden ocağında göçük Zonguldak’ta maden ocağında göçük 13 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 15:40 Güncelleme: 13 Eylül 2023 Çarşamba 15:40 Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ye ait Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ekibi sevk edilirken göçük altında kaldığı belirtilen işçileri arama çalışmaları sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6501adba46a8f0763d142a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meksika uzaylı cesetlerini sergiledi CHP'de gergin seçim; kadın Grup Başkanvekili bayıldı Korucu ev sahibi, polis kiracısını dövüp, silahını gasp etti Cem Yılmaz yeni filmi Do Not Disturb'tan ilk fragmanı yayınladı Türkiye'de meyvenin kralı ve kraliçesi için hasat başladı Fastaki depremde can kaybı 2 bini aştı Estonya'nın Kadın Başbakanı'ndan skandal İstanbul paylaşımı Estonya'nın Kadın Başbakanı'ndan skandal İstanbul paylaşımı Almanya'da dolu kabusu: 1 kişi öldü