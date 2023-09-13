Zonguldak’ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ye ait Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ekibi sevk edilirken göçük altında kaldığı belirtilen işçileri arama çalışmaları sürüyor.

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