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  3. 25 Aralık 2019 13:15

Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında patlama meydana geldi. 1 işçi ağır yaralı olarak kurtarıldı, 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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